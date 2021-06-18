Резюме даже не смотрят! 72% россиян получают отказ при устройстве на работу из-за неочевидной ошибки – перестаньте это делать Александр ЛукьяновЧасто мы получаем отказ при устройстве на работу из-за нехватки опыта или отсутствия образования.