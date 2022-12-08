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Ватцке о Германии на ЧМ: «Все было не так уж плохо, но недостаточно хорошо. Расставание с Фликом вообще не обсуждалось»

Ватцке о Германии на ЧМ: «Все было не так уж плохо, но недостаточно хорошо. Расставание с Фликом вообще не обсуждалось»

Ханс-Йоахим Ватцке рассказал о беседе с Хансом-Дитером Фликом после вылета с ЧМ-2022. «Расставание с Ханси вообще не обсуждалось ни до, ни во время разговора.

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