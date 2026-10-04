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Япония вызвала посла США из-за убийства морпехом местной жительницы

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги вызвал посла США в Токио Джорджа Гласса из-за убийства американским морпехом местной жительницы.

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