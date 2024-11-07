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Военное обозрение

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Дональд Трамп, который обещает завершить СВО за 24 часа

Дональд Трамп, который обещает завершить СВО за 24 часа

Несмотря на все потуги демократов в США, победу на выборах президента одержал Дональд Трамп. России этот персонаж интересен прежде всего тем, что он обещал закончить конфликт на Украине за считанные часы.

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