Дональд Трамп, который обещает завершить СВО за 24 часа

Несмотря на все потуги демократов в США, победу на выборах президента одержал Дональд Трамп. России этот персонаж интересен прежде всего тем, что он обещал закончить конфликт на Украине за считанные часы.
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