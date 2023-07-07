Марио Фернандес переходит в «Зенит», Рублев и Андреева в 3-м круге «Уимблдона», Костомарова выписали из больницы, Бритни Спирс получила по лицу от охранника Вембаньямы и другие новости

1. В РПЛ близится невероятный трансфер: Марио Фернандес переходит в «Зенит»! Экс-защитника ЦСКА подпишут свободным агентом (при этом заплатив 360 тысяч евро «Интернасьоналу» за выкуп контракта).
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