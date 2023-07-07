Марио Фернандес переходит в «Зенит», Рублев и Андреева в 3-м круге «Уимблдона», Костомарова выписали из больницы, Бритни Спирс получила по лицу от охранника Вембаньямы и другие новости

Лена Мисько

Ладно. Теперь время и хороших новостей для фанатов ЦСКА. По моим данным армейский клуб заинтересован в покупке 30-летнего нападающего «Спортинга» и сборной Португалии Паулиньо. Три года назад игрок перешел из «Браги» в «Спортинг» за 16 миллионов евро. Сейчас он стоит около 6-7 миллионов. В прошлом сезоне Паулиньо провел за клуб 37 матчей (во всех турнирах) и забил 15 голов.