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Марио Фернандес переходит в «Зенит», Рублев и Андреева в 3-м круге «Уимблдона», Костомарова выписали из больницы, Бритни Спирс получила по лицу от охранника Вембаньямы и другие новости

Марио Фернандес переходит в «Зенит», Рублев и Андреева в 3-м круге «Уимблдона», Костомарова выписали из больницы, Бритни Спирс получила по лицу от охранника Вембаньямы и другие новости

1. В РПЛ близится невероятный трансфер: Марио Фернандес переходит в «Зенит»! Экс-защитника ЦСКА подпишут свободным агентом (при этом заплатив 360 тысяч евро «Интернасьоналу» за выкуп контракта).

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Комментарии
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Лена Мисько
Ладно. Теперь время и хороших новостей для фанатов ЦСКА. По моим данным армейский клуб заинтересован в покупке 30-летнего нападающего «Спортинга» и сборной Португалии Паулиньо. Три года назад игрок перешел из «Браги» в «Спортинг» за 16 миллионов евро. Сейчас он стоит около 6-7 миллионов. В прошлом сезоне Паулиньо провел за клуб 37 матчей (во всех турнирах) и забил 15 голов.
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11 час.
Лена Мисько
Владимир Федотов заявил руководству ЦСКА, что Хесус Медина ему в команде не нужен🔥 Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов одобрил продажу Хесуса Медины в «Спартак». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Когда руководство ЦСКА сообщило Федотову о желании Медины уйти в «Спартак», главный тренер ответил: «Продавайте, он мне не нужен», — добавил источник «Чемпионата».
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КУАТ
У ЦСКА были претензии?
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