Кологривый, Вдовиченков и Серебряков в новом сериале о казанской «братве»: тизер и подробности сюжета

В драме «Айда!» впервые раскроют тайны казанской OПГ «Тяп-Ляп» и первого дела о бандитизме в СССР. Кологривый Никита, Онежен Алексей в сериале «Айда!» START / НТВВ сети появился первый тизер долгожданной криминальной драмы «Айда!».