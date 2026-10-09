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Кологривый, Вдовиченков и Серебряков в новом сериале о казанской «братве»: тизер и подробности сюжета

Кологривый, Вдовиченков и Серебряков в новом сериале о казанской «братве»: тизер и подробности сюжета

В драме «Айда!» впервые раскроют тайны казанской OПГ «Тяп-Ляп» и первого дела о бандитизме в СССР. Кологривый Никита, Онежен Алексей в сериале «Айда!» START / НТВВ сети появился первый тизер долгожданной криминальной драмы «Айда!».

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