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Что будет с ВСУ после поражения в Лисичанске

Окружение украинской армии в Лисичанске — вероятно, её предпоследний крупный котёл в Донбассе. Выходов из этого положения у ВСУ практически нет Карта боевых действий на Украине Вечером 2 июля пресс-секретарь Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в Лисичанске ещё остаются локальные очаги сопротивления украинских силовиков, но уже незначительные, украинские подразделения полностью утратили боеспособность и […] Сообщение Что будет с ВСУ после поражения в Лисичанске появились сначала на Последние новости: России, Украины, Сирии и Мира.

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