Собянин рассказал об интересных проектах благоустройства на востоке Москвы

Целый ряд проектов реализовали на востоке столицы О том, какие результаты благоустройства есть в Восточном округе Москвы, рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин, пояснив, что в этом году в восточной части столицы было реализовано свыше десяти проектов благоустройства.