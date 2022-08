The Hill: республиканцы хотят объявить Байдену импичмент после выборов в ноябре Ряд представителей Республиканской партии США захотели объявить импичмент The Hill: республиканцы хотят объявить Байдену импичмент после выборов в ноябре Ряд представителей Республиканской партии США захотели объявить импичмент президенту Джо Байдену после того, как в ноябре в стране пройдут промежуточные выборы в Конгресс, сообщает газета The Hill.