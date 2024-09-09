Стало известно, где будет покоиться Александр Масляков

Стало известно, где будет погребен телеведущий и президент КВН. Стало известно, что скончавшийся на 83-м году жизни Александр Масляков будет на днях со всеми почестями похоронен на Новодевичьем кладбище.
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