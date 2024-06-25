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Модрич о том, был ли матч с Италией его последним за Хорватию: «Сейчас не время для таких вопросов» 

Модрич о том, был ли матч с Италией его последним за Хорватию: «Сейчас не время для таких вопросов» 

38-летний хавбек выразил мнение после ничьей с Италией (1:1) на Евро-2024. – Это ваш последний матч за сборную? – Посмотрим.

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