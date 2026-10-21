Ракетная опасность в Орловской области утром 21 октября длилась почти час, это была вторая тревога за сутки, первая продолжалась около 20 минут.
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