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У Валерии Ланской сложности с выплатой ипотеки

У Валерии Ланской сложности с выплатой ипотеки

Выплата кредита стала для Ланской проблемой, когда ей пришлось жить на одну зарплату от театра. Актриса попросила о пересчете ежемесячного взноса, но лучше не стало.

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