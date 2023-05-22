У Валерии Ланской сложности с выплатой ипотеки

Выплата кредита стала для Ланской проблемой, когда ей пришлось жить на одну зарплату от театра. Актриса попросила о пересчете ежемесячного взноса, но лучше не стало.
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