Преступления, связанные с организацией незаконной миграции, могут быть отнесены к тяжким и особо тяжким, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
ПОСОБНИКОВ НЕЛЕГАЛОВ - НА СКАМЬЮ ПОДСУДИМЫХ: ОЗВУЧЕНО ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОЕ РЕШЕНИЕ
Комментарии
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S
Serg
Чиновников под суд,"новых граждан", получивших паспорта незаконно- на выход. И не важно, совершили они уголовное преступление или нет. Первое преступление- незаконное получение гражданства. Значит- чемодан, вокзал и с выводком в Душанбе.
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7 час.
Владимир Алтайцев
могут быть внесены и внесены совершенно разные понятия.
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2 час.
Владимир Алтайцев
а что здесь делаешь ты, прихвостень пиндосский?
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2 час.
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