ПОСОБНИКОВ НЕЛЕГАЛОВ - НА СКАМЬЮ ПОДСУДИМЫХ: ОЗВУЧЕНО ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОЕ РЕШЕНИЕ

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Serg

Чиновников под суд,"новых граждан", получивших паспорта незаконно- на выход. И не важно, совершили они уголовное преступление или нет. Первое преступление- незаконное получение гражданства. Значит- чемодан, вокзал и с выводком в Душанбе.