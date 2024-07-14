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ПОСОБНИКОВ НЕЛЕГАЛОВ - НА СКАМЬЮ ПОДСУДИМЫХ: ОЗВУЧЕНО ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОЕ РЕШЕНИЕ

ПОСОБНИКОВ НЕЛЕГАЛОВ - НА СКАМЬЮ ПОДСУДИМЫХ: ОЗВУЧЕНО ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОЕ РЕШЕНИЕ

Преступления, связанные с организацией незаконной миграции, могут быть отнесены к тяжким и особо тяжким, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

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Комментарии
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S
Serg
Чиновников под суд,&quot;новых граждан&quot;, получивших паспорта незаконно- на выход. И не важно, совершили они уголовное преступление или нет. Первое преступление- незаконное получение гражданства. Значит- чемодан, вокзал и с выводком в Душанбе.
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7 час.
Владимир Алтайцев
могут  быть внесены  и внесены  совершенно разные  понятия.
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2 час.
Владимир Алтайцев
а  что  здесь делаешь ты, прихвостень пиндосский?
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2 час.

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