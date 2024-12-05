Россияне назвали покупку квартиры несбыточной мечтой

Большинство россиян (89 процентов опрошенных) сочли покупку квартиры несбыточной мечтой. О материальных желаниях, которые не удастся реализовать, рассказали участники исследования Anderida Financial Group, с результатами которого ознакомились «Известия».
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