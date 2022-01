IT

Хакеры отказываются развивать читы для Battlefield 2042, Sony убирает из продажи карты оплаты PlayStation Now, для Squadron 42 уже планируются сиквелы, разработчики Witchfire готовятся поделиться подробностями об игре, Ubisoft объявила дату выхода перезапуска The Settlers, откровения создателей порта God of War на ПК, Crytek грозит моддеру судом, в EGS бесплатно раздаётся .