В Москве арестовали двух «профессиональных соседей» за попытку отнять жилье

Симоновский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу «профессиональным соседям», которые хотели отобрать квартиру у собственника, угрожая применить к нему насилие, сообщили в судах общей юрисдикции столицы.
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