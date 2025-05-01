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В Москве арестовали двух «профессиональных соседей» за попытку отнять жилье

В Москве арестовали двух «профессиональных соседей» за попытку отнять жилье

Симоновский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу «профессиональным соседям», которые хотели отобрать квартиру у собственника, угрожая применить к нему насилие, сообщили в судах общей юрисдикции столицы.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Вот теперь доли жилья нужно лишить этих профессиональных соседей.
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