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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Колосков о футболистах: «В нашем футболе не будет толка, пока команды не вернутся на сборы и базы. Игроки приезжают на тренировки за 15 минут до начала, а после них помылись и бегом домой»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил игру « Динамо » при Сандро Шварце , а также высказался о подготовке футболистов.

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