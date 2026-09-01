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Володин предложил депутатам ГД уточнить постановление об учете животных

Володин предложил депутатам ГД уточнить постановление об учете животных

Государственная дума России предложила правительству скорректировать постановление об учете животных от апреля 2023 года, сообщает 1 сентября сайт Госдумы.

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