Пригожин ошибался насчет украинцев: любовь к Родине и кружевным трусам — разные вещи

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В свое время глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сказал, что у украинцев есть цель, «подобная той, что была у советских солдат во время Великой Отечественной войны».

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Комментарии
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Лариса Шемисова
Вы забываете, что он деньги на этом зарабатывал и вся его правда в прибыли.
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3 час.
Galina Bobryasheva
Бойцы его называли и сейчас называют батей! Вот в этом главная правда! Лампасников МО кто-нибудь так называл? В вашем случае подходит поговорка, что &quot;каждый судит в силу своей испорченности!&quot;
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3 час.
Лариса Шемисова
А разве это что то меняет, деньги он зарабатывать не забывал, ведь практически, он поставлял продовольствие не только в свои войска, но и полностью снабжал всю операцию и вспомните про тех кто быстро покинул армию, после его гибели и качество поставляемых продуктов (некоторые уже сидят). Ведь губернатор Санкт Петербурга не участвовал в этих схемах, но стал его врагом после отказа выделить его дочери земельный участок под бизнес в зелёной зоне. Так что это это вы легковерная - верите во всякую чушь, читать не пробовали больше, может это у вас что то испортилось.
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2 час.

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