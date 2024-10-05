Пригожин ошибался насчет украинцев: любовь к Родине и кружевным трусам — разные вещи

Лариса Шемисова

А разве это что то меняет, деньги он зарабатывать не забывал, ведь практически, он поставлял продовольствие не только в свои войска, но и полностью снабжал всю операцию и вспомните про тех кто быстро покинул армию, после его гибели и качество поставляемых продуктов (некоторые уже сидят). Ведь губернатор Санкт Петербурга не участвовал в этих схемах, но стал его врагом после отказа выделить его дочери земельный участок под бизнес в зелёной зоне. Так что это это вы легковерная - верите во всякую чушь, читать не пробовали больше, может это у вас что то испортилось.