Маркуэйн Маллин сообщил об аварийной посадке своего самолёта

Самолет с министром безопасности США Маркуэйном Маллином совершил аварийную посадку из-за отказа двигателя.
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