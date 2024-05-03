В Нигере военные РФ разместились на американской базе

Российские военнослужащие разместились на той же военной базе, что и американские войска, в Нигере. Они находятся в разных помещениях, но ситуация «не очень хорошая», пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Минобороны США.
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