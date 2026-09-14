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Вирусолог Аграновский назвал людей с повышенным риском заражения Эболой

Вирусолог Аграновский назвал людей с повышенным риском заражения Эболой

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал, что повышенному риску заражения Эболой подвержены люди, посещавшие сельские районы и небольшие города Африки, где распространяется инфекция.

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