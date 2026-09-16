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Более 160 млрд рублей составил оборот малых предприятий в Удмуртии за шесть месяцев

Более 160 млрд рублей составил оборот малых предприятий в Удмуртии за шесть месяцев

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с января по июнь 2026 года оборот малых предприятий составил 163,3 млрд рублей.

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