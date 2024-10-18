Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела по факту ДТП в Белогорском районе.Установлено, что 15 октября 2024 года, на автодороге «Таврида» в районе села Цветочное Белогорского района водитель автомобиля марки «ВАЗ 21093», двигаясь в сторону города Симферополя, не справился с управлением и допустил наезд на металлическое д.