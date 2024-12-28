Мошенники убедили 22-летнюю девушку из Красноярска поджечь АЗС

Владимир Лагно

Дура,но не безмозглая!"Рыночнаяэкономика"разрешает всё! Одни продают страну,другие недра,третьи ДУШУ-гланое- бабки,бабки,Гоа и Мальдивы!Чем живёт молодёжь сегодня,смотрят на полуголых "бузовых",фигляра "крикорова",кривляние" десятков молодых людей на сценах,готовых выпрыгнуть из штанов(куда смотрит военкомат)....Идеология одна: всё и всем дозволено.