В Красноярске 22-летняя девушка, введенная в заблуждение мошенниками, попыталась поджечь автозаправочную станцию.
Мошенники убедили 22-летнюю девушку из Красноярска поджечь АЗС
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Амара Карпова
Безмозглая дура🤮
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17 час.
Владимир Лагно
Дура,но не безмозглая!"Рыночнаяэкономика"разрешает всё! Одни продают страну,другие недра,третьи ДУШУ-гланое- бабки,бабки,Гоа и Мальдивы!Чем живёт молодёжь сегодня,смотрят на полуголых "бузовых",фигляра "крикорова",кривляние" десятков молодых людей на сценах,готовых выпрыгнуть из штанов(куда смотрит военкомат)....Идеология одна: всё и всем дозволено.
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17 час.
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