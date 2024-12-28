Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 778 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Тимошков
    Планам место в трясине. Не зачем брать их в плен. Шакалы!"Ну что, чайку по...
  • Валерьян Смогловский
    Собянин. Охринел. От. Строительства. Ему. РУССКИЕ. ЦЕННОСТИ. НЕНУЖНЫЭто будет невоспо...
  • Валерьян Смогловский
    Надо В. МО. ввести. Анкеты. На. Родственников. Блогерам. Заткнуться. Ничего. Не. Снимать. Пусть. Азиатов. Снимают. Эт...Никто не сказал. ...

Мошенники убедили 22-летнюю девушку из Красноярска поджечь АЗС

Мошенники убедили 22-летнюю девушку из Красноярска поджечь АЗС

В Красноярске 22-летняя девушка, введенная в заблуждение мошенниками, попыталась поджечь автозаправочную станцию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Амара Карпова
Безмозглая дура🤮
Ответить
17 час.
Владимир Лагно
Дура,но не безмозглая!&quot;Рыночнаяэкономика&quot;разрешает всё! Одни продают страну,другие недра,третьи ДУШУ-гланое- бабки,бабки,Гоа и Мальдивы!Чем живёт молодёжь сегодня,смотрят на полуголых &quot;бузовых&quot;,фигляра &quot;крикорова&quot;,кривляние&quot; десятков молодых людей на сценах,готовых выпрыгнуть из штанов(куда смотрит военкомат)....Идеология одна: всё и всем дозволено.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх