Аргументы недели

98 613 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Россия никого не унижала. Наоборот, поддерживала и развивала.Премьер Молдавии ...
  • лина любимцева
    России нужно взять Одессу, и тогда у Молдовы и молдаван будет шанс сохранить себя - войти в состав России.Премьер Молдавии ...
  • лина любимцева
    Этот румынский недобиток Речан - с ограниченными мозгами.  А молдаване всегда были умными людьми. Надеюсь, такими же ...Премьер Молдавии ...

Бывший депутат Рады Кива предрек «кровь» и «смерти верующих» в ходе спецоперации СБУ по захвату православных храмов

Бывший депутат Рады Кива предрек «кровь» и «смерти верующих» в ходе спецоперации СБУ по захвату православных храмов

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива предрек «кровь» и «смерти верующих» в ходе специальной операции Службы безопасности Украины по захвату православных храмов, расположенных на территории страны.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх