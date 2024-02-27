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Новая статья: Обзор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER: RTX 4080 на минималках Выбранн...

Новая статья: Обзор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER: RTX 4080 на минималках Выбранн...

Новая статья: Обзор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER: RTX 4080 на минималкахВыбранная маркетологами NVIDIA рекомендованная стоимость GeForce RTX 4070 Ti SUPER прямо говорит, что новинка призвана заменить уходящий на пенсию RTX 4070 Ti.

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