Иран опроверг заявления США о вывозе 1 млрд баррелей нефти через Ормузский пролив Генерал А. Шекарчи, представитель Вооружённых сил Ирана, назвал утверждения американского командования недостоверными.
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