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Иран опроверг заявления США о вывозе 1 млрд баррелей нефти через Ормузский

Иран опроверг заявления США о вывозе 1 млрд баррелей нефти через Ормузский пролив Генерал А. Шекарчи, представитель Вооружённых сил Ирана, назвал утверждения американского командования недостоверными.

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