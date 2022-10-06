Спрос на авиабилеты по России упал вдвое с началом частичной мобилизации

И не только по России.Компания «Аэроклуб», предлагающая услуги по управлению командировками, сообщила, что после объявления частичной мобилизации в России в стране резко упал спрос на авиабилеты — как на внутренние, так и на зарубежные рейсы.
И не только по России.Компания «Аэроклуб», предлагающая услуги по управлению командировками, сообщила, что после объявления частичной мобилизации в России в стране резко упал спрос на авиабилеты — как на внутренние, так и на зарубежные рейсы.
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