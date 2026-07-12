Нижегородцы могут подать заявки на Всероссийский конкурс инициатив по сохранению и защите исторической памяти

Национальный центр исторической памяти при Президенте Российской Федерации проводит приём заявок на Всероссийский конкурс инициатив по сохранению и защите исторической памяти, приуроченный к Году единства народов России.
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