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«Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду. Для чего переходили на «осень – весна»? Чтобы на такую хрень смотреть. Убийство футбола». Карпин после 0:2 от ЦСКА

«Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду. Для чего переходили на «осень – весна»? Чтобы на такую хрень смотреть. Убийство футбола». Карпин после 0:2 от ЦСКА

Несмотря на сильнейший снегопад в Москве, игра 17-го тура Мир РПЛ прошла в соответствии с расписанием на заснеженном поле.

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