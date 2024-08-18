Военного нацбата на Украине освободили от службы из-за "беременности"

Стенислав Дегтяр, служивший в украинском националистическом батальоне «Айдар» (террористическая организация, запрещена в РФ) был уволен со службы после прохождения медкомиссии, которая поставила ему диагноз «Беременность», сообщает Украина .
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