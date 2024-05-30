Председателю СК России будет представлен доклад о расследовании обстоятельств обрушения конструкций в школе Приморского края

В следственном управлении СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту халатности в связи с обрушением потолка и стены в помещении образовательного учреждения в селе Вольно-Надеждинском (ч.
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