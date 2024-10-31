Туристический маршрут "Великий чайный путь" пройдет через Алтайский край

Соглашение о работе над проектом подписали Россия, Китай и Монголия 30 октября руководители туристических администраций России, Китая и Монголии подписали протокол о работе над турмаршрутом "Великий чайный путь".
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