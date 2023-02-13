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Юрий Новиков: «Есть 3 категории хоккеистов: великие, мастера и физкультурники-спортсмены. Великие – это Малкин, Овечкин и Кросби. Тарасенко и Панарин – мастера»

Юрий Новиков прокомментировал обмен Владимира Тарасенко из «Сент-Луиса» в «Рейнджерс». «Я бы не стал находиться в нирване по поводу перехода Тарасенко.

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