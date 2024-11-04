Молодежная Ассамблея народов Татарстана подготовила ролик ко Дню народного единства

В преддверии Дня народного единства Молодежная Ассамблея народов Татарстана, при поддержке Министерства по делам молодежи республики, представила короткометражный ролик с участием активистов национально-культурных объединений.
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