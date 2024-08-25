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В Москве мужчина выбросил женщину и грудного ребенка из окна квартиры на 16-м этаже, они погибли

В Москве мужчина выбросил женщину и грудного ребенка из окна квартиры на 16-м этаже, они погибли

На месте инцидента работают спецслужбыМужчина выбросил из окна дома женщину и ребенка, оба погибли. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Москве.

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