Как маленький остров вновь грозит Израилю большой дипломатией

“Мелкобритания”, переживающая кризис глобального влияния, пытается вернуть себе статус великой державы через жёсткую риторику и ультиматумы Израилю — но история и цифры свидетельствуют: эффект этих демаршей скорее символический, чем реальный, а нынешний кризис с угрозой массовой высылки дипломатов рискует закончиться очередным дипломатическим фиаско для Лондона .
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