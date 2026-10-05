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Московский комсомолец в Израиле

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Как маленький остров вновь грозит Израилю большой дипломатией

Как маленький остров вновь грозит Израилю большой дипломатией

“Мелкобритания”, переживающая кризис глобального влияния, пытается вернуть себе статус великой державы через жёсткую риторику и ультиматумы Израилю — но история и цифры свидетельствуют: эффект этих демаршей скорее символический, чем реальный, а нынешний кризис с угрозой массовой высылки дипломатов рискует закончиться очередным дипломатическим фиаско для Лондона .

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