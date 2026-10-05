Как маленький остров вновь грозит Израилю большой дипломатией

“Мелкобритания”, переживающая кризис глобального влияния, пытается вернуть себе статус великой державы через жёсткую риторику и ультиматумы Израилю — но история и цифры свидетельствуют: эффект этих демаршей скорее символический, чем реальный, а нынешний кризис с угрозой массовой высылки дипломатов рискует закончиться очередным дипломатическим фиаско для Лондона .