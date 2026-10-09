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Царьград

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Пашинян снова начал дерзить России. И лично Медведеву

Пашинян снова начал дерзить России. И лично Медведеву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян снова начал дерзить России. И Дмитрию Медведеву лично.3 октября заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в беседе с Гостелерадио Исламской Республики Иран выразил опасения по поводу курса нынешней прозападной элиты Армении.

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