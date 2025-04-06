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Наложен арест на имущество и деньги Чубайса

Наложен арест на имущество и деньги Чубайса

Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество и денежные средства бывшего главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса и еще семи бывших топ-менеджеров компании.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Сколько наворовал. ужас.
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4 час.
Анатолий Анатольев
А кто его КРЫШЕВАЛ - почему УМАЛЧИВАЮТ??????! ФУУУУУУ, как противно! Лучше бы ОБЪЯВИЛИ охоту на эту МРАЗЬ!
Ответить
3 час.
вд
валерий двойнишников
Лучше веревку лохматую, на его шею.
Ответить
1 час.
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