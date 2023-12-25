В НАТО заявили об обязательном вступлении Украины и Грузии в альянс

Украина и Грузия должны обязательно стать членами Организации Североатлантического договора (НАТО), заявил специальный представитель генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина в интервью «Общественному вещанию Грузии».
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