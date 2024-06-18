Три человека задержаны в рамках расследования отравления людей в Москве

Три человека задержаны в рамках уголовного дела о массовом отравлении жителей Москвы, это фактический руководитель коммерческой организации по производству продукции, гендиректор организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководитель отдела качества.
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