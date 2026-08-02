Юрий Ильинов

«Это ад»: в Киеве обрушились на Зеленского после сокрушительных ударов России После сокрушительных ударов России на Зеленского обрушились с неожиданной критикой. После серии ночных ударов по военной инфраструктуре Украины в Киеве прозвучала резкая критика в адрес Владимира Зеленского. Украинский историк Марта Гавришко заявила, что последствия решений нынешнего руководства страны ложатся прежде всего на плечи обычных граждан. По ее словам, поводом стали сообщения о массированных ударах по военным объектам. Кроме того, Зеленский сам признал нехватку боеприпасов для американских комплексов ПВО Patriot. «Это ад» В социальной сети X Марта Гавришко заявила, что Украина столкнулась с серьёзными проблемами при отражении воздушных атак. По её оценке, из десятков ракет, выпущенных в ходе ночной атаки, удалось перехватить лишь одну. Она связала это с дефицитом ракет для комплексов Patriot. Более того, историк поставила под сомнение способность украинских властей обеспечить безопасность населения. «Как Зеленский намерен защищать граждан, одновременно усиливая удары вглубь России?», — написала Гавришко. При этом она подчеркнула, что последствия подобной политики ощущают прежде всего обычные жители страны. «Это люди, которые в 2019 году голосовали за Зеленского, ожидая мира, а вместо этого получили ад», — отметила историк. Зеленский вновь обратился к Западу Между тем Владимир Зеленский заявил, что Украина испытывает острый дефицит боеприпасов для систем ПВО Patriot. По его словам, именно нехватка ракет не позволяет эффективно отражать воздушные удары. Кроме того, украинский лидер вновь призвал западных партнеров ускорить поставки вооружений и средств противовоздушной обороны. Какие объекты были поражены По имеющейся информации, ночные удары пришлись по предприятиям, связанным с производством продукции военного назначения. В частности, сообщалось о поражении Fire Point, выпускающего комплектующие и боевые части для крылатых ракет «Фламинго». Также под удар попал завод «Радиоизмеритель», где производили детали для ракет «Нептун-МД». Помимо этого, были поражены и другие объекты военной инфраструктуры. В свою очередь Министерство обороны России неоднократно заявляло, что удары наносятся по объектам военно-промышленного комплекса, предприятиям оборонной отрасли, складам вооружения и другой военной инфраструктуре. Ведомство подчеркивает, что такие действия направлены на снижение военно-экономического потенциала противника. Таким образом, ситуация вокруг украинской системы противовоздушной обороны и дальнейших поставок западного вооружения остается одной из ключевых тем международной повестки. новое решение Пентагона вызвало панику в Киеве. американцы готовы отдать на откуп России даже нечто большее, чем Украину,