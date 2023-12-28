Муфтий назвал веротерпимость главным принципом политики России

МОСКВА, 28 декабря, ФедералПресс. В среду в Администрации президента РФ состоялось заседание рабочих органов Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте, посвященное 250-летию указа Императрицы Екатерины II о терпимости всех вероисповеданий.