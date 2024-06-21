24 фото о том, как зависть выглядит со стороны

Это чувство универсальное — черную, белую или зеленую, зависть, вероятнее всего, испытывал каждый. Современные психологи советуют не стыдиться зависти и использовать ее как ориентир в жизни — если завидуешь кому-то приложи все усилия и добейся того же.
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