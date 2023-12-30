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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Салат «Мимоза»: напрасно допускаете ошибки, хозяюшки! Секреты приготовления пушистой красавицы. Раньше готовил с картофелем и морковью, а теперь только так…

Как приготовить салат «Мимоза» Считается, что в традиционном рецепте этого феноменального блюда должно быть 9 или 10 слоев, о содержании и порядке которых ревностные приверженцы классики ведут многолетний неутихающий спор.

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