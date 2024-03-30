В Иране заявили о небывалой изоляции Израиля

Уровень изоляции Израиля в мире высок как никогда. Соответствующее заявление сделал глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе встречи с лидером палестинской группировки "Исламский джихад" Зиядом ан-Нахалой.
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