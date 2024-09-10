Российский пасечник обознался в темноте и забил друга поленом

В Красноярском крае задержали жителя села Кириково, подозреваемого в расправе над другом. Об этом во вторник, 10 сентября, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).
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