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Российский пасечник обознался в темноте и забил друга поленом

Российский пасечник обознался в темноте и забил друга поленом

В Красноярском крае задержали жителя села Кириково, подозреваемого в расправе над другом. Об этом во вторник, 10 сентября, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

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