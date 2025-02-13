Глава СК взял под контроль дело об избиении школьницы и мошенничестве юриста

В сентябре прошлого года в нижнекамской школе на перемене мальчик избил младшеклассницу. В соцсетях появилась информация, что мать школьницы в связи с избиением наняла юриста, который обманул ее на крупную сумму.
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